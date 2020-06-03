Son dakika haberi | Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulması - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, Adalet Bakanlığınca Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına ilişkin, "Adana'mıza ve bölgemize hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Ay, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları yoğun çaba ve gayretlerinin meyvesini vermeye başladığını belirtti.

Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendiğini ifade eden Ay, şunları kaydetti:

" Ankara'ya yaptığımız ilk ziyaret ve temaslarda Adana'mız için müjdelerimizin olduğunu belirtmiştik. Akabinde Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ü makamında ziyaret etmiş ve Adana Adliyesi binası, yeni Adli Tıp Kurumu hizmet binası ve Adana Bölge İdare Mahkemesinin kurulacağı müjdesini vermiştik. Yoğun çaba ve gayretlerimizin meyvesini çok şükür bugün alıyoruz. Adana Bölge İdare Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargı çevresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Adana'mıza ve bölgemize hayırlı olsun."