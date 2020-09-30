Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Özbilen Mahallesi'nde dün ayrılmak isteyen eşi Serap Ö'yü (26) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı Ali Ö'yü (24) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eşi Ali Ö'den ayrılmak isteyen Serap Ö, yaklaşık bir ay önce 2 çocuğuyla birlikte aynı mahallede yaşayan babası Mahmut K'nin evine gitmişti.

Ali Ö, kayınbabası Mahmut K'nin evinin önüne gelerek dönmesini istediği ve olumsuz cevap aldığı eşi Serap Ö'yü bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

Babası tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi götürülen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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