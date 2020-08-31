Son dakika haberi! Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Polis, araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Araçta yapılan incelemede motor bölümünde ve radyo panelinin arkasındaki kısma gizlenmiş kaçak 27 cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığını belirlediği bir otomobili takibe aldı.

Adana 'da gümrük kaçağı 27 cep telefonunun ele geçirildiği otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı.

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