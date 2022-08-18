Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

18.08.2022 01:54
Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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