Kamyonetin çarpmasından son anda kurtulan çocuk kameraya yansıdı

Cep telefonuyla görüşme yapan kadının kucağındaki çocuğu kaldırıma bırakması (güvenlik kamerası)

Kadının yoluna devam etmesi ve çocuğun geriye dönüp kaldırımdan yola çıkması (güvenlik kamerası)

Kamyonetin son anda durması ve çocuğun kurulması (güvenlik kamerası)

Kadının çocuğun yanına dönmesi (güvenlik kamerası)

Esnaf Azad Ertem'in olayı anlatması Adana'da çocuğun kamyonetin çarpmasından son anda kurtulması kameraya yansıdı

ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesinde çocuğun kamyonetin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bahçelievler Caddesi'nde yaşandı. Görüntülere göre, cep telefonuyla görüşme yapan kadın, kucağında taşıdığı çocuğu daha sonra kaldırıma bırakıyor.

Kadın yoluna devam ederken çocuk geriye dönüyor ve daha sonra kaldırımdan yola iniyor.

Bu sırada seyir halindeki kamyonetin sürücüsü çocuğu son anda fark edip frene basıyor.

Kamyonet, çocuğa çarpmasına kısa bir mesafe kala duruyor.

Daha sonra kadın dönüp aracın önünde bekleyen çocuğu alıp uzaklaşıyor.

Olayın görgü tanığı esnaf Azad Ertem (26), kamyonet durduğunda çocukla arasında çok az bir mesafenin kaldığını belirterek, "Bu olayda en çok da çocuğun kurtulmasına sevindik.

Kadın daha sonra dönüp telefonla görüşmesini sürdürdü ve hiçbir şey olmamış gibi çocuğu alıp uzaklaştı." dedi.