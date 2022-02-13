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DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

13.02.2022 09:58

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 9 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i salıverildi.

Serbest bırakılan 5 zanlı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince 9 Şubat'ta şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlenmişti. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 6 zanlı yakalanmıştı.

DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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