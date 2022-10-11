Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana 3. sayfa haberleri | Adana'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika

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