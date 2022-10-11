Son dakika haberi... ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kaynak: DHA
Adana, Güncel, Son Dakika
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