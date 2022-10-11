Adana 'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika

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