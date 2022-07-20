Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak ülkelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Adana'ya geldiğini tespit etti. Polis şahsın yakalanması amacıyla, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 adresi bastı. Zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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