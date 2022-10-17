Son Dakika | Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

17.10.2022 09:38

Son dakika haberine göre Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Zanlılardan ikisinin uzun namlulu silahlarla fotoğrafı ortaya çıktı Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Zanlılardan ikisinin uzun namlulu silahlarla fotoğrafı ortaya çıktı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri operasyon için harekete geçti. Ekipler, özel harekat timlerinin de katılımıyla 11 Ekim günü şafak vakti düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden H.Z.'nin (41), örgütün Suriye'de işgal ettiği bölgelerde keskin nişancı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.Z.'nin 2015 yılında El-Kaide'de silahlı faaliyet yürüttüğü, daha sonra saf değiştirerek DEAŞ'a katıldığı belirtildi. H.Z.'nin silahlı çatışmalara katıldığı ve örgüt işgalindeki bölgelerde nöbet tuttuğu belirlendi.

M.A.'nın ise Suriye'nin Rakka kentinde ailesiyle birlikte örgütsel eğitim aldığı, DEAŞ saflarında silahlı çatışmalara katıldığı saptandı. M.S.H.'nin de DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde figüranlık yaptığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., M.A. ile M.S.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Suriye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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