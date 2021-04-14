Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu A.Ş. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

A.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen tanık N.Ş, "A.Ş'yi tanıyorum. Bu kişi DEAŞ terör örgütü üyesidir. 2018 yılında Suriye'den kardeşiyle yasa dışı yollardan Adana'ya gittiklerini biliyorum. A.Ş, Suriye'de DEAŞ'a 'savaşçı' olarak katılmıştır." ifadelerini kullandı.

A.Ş'nin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, DEAŞ'ın örgütsel ders ve toplantılarına katıldığı ve kod isim kullandığı iddianamede belirtildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu A.Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.