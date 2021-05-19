ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.