Son dakika haberi... Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralandı.
Şeyma C'nin (39) kullandığı 01 AFJ 570 plakalı otomobil, Kantar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün 6 yaşındaki kızı E.E.C. ile annesi N.G. (51) yaralandı.
Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün cenazesi, Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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