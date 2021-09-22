Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün 6 yaşındaki kızı E.E.C. ile annesi N.G. (51) yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, kızı ve annesi yaralandı - Son Dakika

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