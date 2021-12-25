Adana'da düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

Adana'da düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı

ADANA - Adana'da düğüne giden çiftin bulunduğu otomobil, traktör römorkuna çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu-Adana karayolunda Serdar Sürücü yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil, reflektörü bulunmadığı iddia edilen traktör römorkuna arkadan çarptı. Araçtan geriye hurda yığınının kaldığı kazada Serdar Sürücü ağır yaralanırken, eşi Ümmü Sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre traktör sürücüsü römorku olay yerinde bırakarak kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza geçiren Sürücü çiftinin Kozan'dan Adana'ya düğüne gittikleri öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.