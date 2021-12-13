Son dakika haberi: Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada hayatını kaybeden yaralının 17 yaşındaki H.Z. olduğunu ve hastaneye babası tarafından getirildiğini belirledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne getirilen yaralının öldüğü bilgisi üzerine hastaneye Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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