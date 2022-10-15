Son dakika haberi | Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde 13 Ekim'de iki çocuk annesi Bahar Torun'un (39) evinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Burak A. (40) tarafından tabancayla öldürüldüğü olayla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltına alınan şüpheli Burak A'nın Bahar Torun ile barışmak için evine gittiği, sokağa çıkan kadının olumsuz yanıt vermesi üzerine yanındaki silahla ateş ettiği belirtildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Burak A'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk bir evde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Burak A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde 13 Ekim'de sokakta tabancayla ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak A'yı gözaltına almıştı.

Bu arada, Bahar Torun'un silahlı saldırıya uğradığı sırada 11 yaşındaki oğlunun da yanında olduğu bildirilmişti. Kadının, yaklaşık bir yıl önce de zanlı tarafından silahla bacağından vurulduğu, bu nedenle çalıştığı özel güvenlik firmasındaki işini kaybettiği öğrenilmişti. Bahar Torun'un, daha sonra çalışmaya başladığı temizlik firmasındaki işini de şüphelinin iş yerine giderek tehditlerde bulunması nedeniyle yaklaşık 3 ay önce bırakmak zorunda kaldığı ileri sürülmüştü.