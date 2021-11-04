Adana'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana polisi FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde olduğu öne sürülen aralarında aktif öğretmen, ihraç olmuş öğretmen, askeri öğrenci ve ihraç edilmiş doktorunda bulunduğu 10 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 1'i aktif 3 öğretmen, 3 kapatılan FETÖ okulu öğretmeni, 1 ihraç doktor, 1 eski askeri öğrenci ve 2 özel sektör çalışanının, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya isimli bankada hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği olduğu ve para yardımı yaptığı, Bylock yazışma içeriklerinde adının geçtiği yönünde tespitler yaptı. Polis bu tespitlerin ardından 10 zanlıyı yakalamak için bugün şafak vakti Adana ve Bingöl'de operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya-İHA)