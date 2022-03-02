Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

02.03.2022 09:15
Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif sağlık personeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif sağlık personeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

? Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapısında çeşitli görevlerde bulunduğu, sohbet toplantısı organize ettiği, ardışık aramalar yaptıkları öne sürülen 1 aktif sağlık memuru, 1 ihraç polis, 1 ihraç doktor, 3 öğretmen ve 4 özel sektör çalışanı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. 1 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.


Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:50 Biden'dan ulusa seslenişte Ukrayna gafı: Putin İran halkının kalbini kazanamayacak
08:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:19 Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı
08:05 Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi
07:58 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 il için turuncu, 29 il için sarı uyarı
07:47 Biden'dan Rusya'ya yeni yaptırım: ABD hava sahası tüm Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 09:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement