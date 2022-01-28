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Son dakika haberi | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

28.01.2022 15:29
Son dakika haberi | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haber: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgütte olup bazı "zaafları" bulunan üyelerin tanımlandığı "EA" kodu ile derecelendirildiğini ve ByLock kullanıcısı hatlarla irtibatının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını ve sohbet toplantılarına katıldığını bildirerek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

M.K. ise savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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