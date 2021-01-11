Son dakika haberi... Adana'da firari FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
11.01.2021 15:35
Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheliyi yakaladı.
Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla "FETÖ/PDY üyesi olmak" ve "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan A.Ü'nün belirli zamanlarda Kozan ilçesindeki bir zeytin bahçesine uğradığını belirledi.
Jandarma ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlediği operasyonda zanlıyı bahçeden çıkıp ilçe merkezine döneceği sırada yakaladı.
A.Ü'nün janadarmadaki işlemleri sürüyor.
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