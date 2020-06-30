Son dakika haberi! Adana'da fuhuş operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 36 zanlının adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.