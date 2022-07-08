Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı

08.07.2022 04:46

Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat T.ile Hamza D. kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Henüz neden tartıştıkları belirlenemezken kısa sürede kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi Fırat ve Hamza'ya defalarca tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucunda Fırat T. omzundan, Hamza D. ise sağ kol ile sol bacağından yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Fırat, Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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