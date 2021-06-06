Adana'da plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde başlayan ve plastik balyaların tutuşması üzerine yayılan yangına bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi gece boyunca müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, AA muhabirine, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerinin tamamlanıp yangının söndürüldüğünü belirtti.

Yangına 5 arazöz ve 7 tankerle aralıksız olarak müdahale ettiklerini ifade eden Sarraf, "Yangını söndürdükten sonra kalıntıları da iş makineleriyle dağıttık. Yangın yerinde normal olarak tedbir amaçlı bir ekibimizi bıraktık." dedi.