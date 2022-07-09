Son dakika haberi: Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

09.07.2022 10:03
Son dakika haberi: Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan, Çukurova ve Sarıçam ilçelerindeki 7 evden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 20 kol saati, 20 bin lira ve yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınan evlerin bazılarına kapı kilitleri kırılarak, bazılarına da tırmanılarak girildiğini tespit etti.

Evlerin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, hırsızlık zanlıları Şahin Y. ve Muhammed D'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki zanlının, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar ve 3 kol saati çalınan dairenin bulunduğu apartmana ayrı ayrı girişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda zanlılardan birinin elinde ekmek bulunduğu, ikilinin birlikte asansöre bindikleri görülüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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