Adana'da harnup cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde komşularının bahçesinden izinsiz harnup topladığı için çıkan tartışmada 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralanan cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşularına ait bahçeye izinsiz girdiği iddia edilen Fatih Şahin (26), İsmail Şahin (32) ve Ramazan Erdoğan (27), keçiboynuzu toplamaya başladı. Bu sırada Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ, şüphelileri izinsiz ürünleri toplamamaları konusunda uyardı. Şüpheliler, Şahin ile iki kuzene av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Yaralanan 3 kişi, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Şahin, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kuzenin Kozan Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken, Şahin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayetin ardından harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli zanlılar Fatih Şahin, İsmail Şahin ve Ramazan Erdoğan'ı saklandıkları adreste yakaladı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Emre Bozdemir - Beril Solmuşgül/İHA)