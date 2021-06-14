Son dakika haber... Havuzda boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde özel bir su parkının havuzunda boğulan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki su parkının havuzunda 11 Haziran'da boğulan ve bir gün sonra hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından teslim alındı.

Karslı'nın cenazesi, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Deniz Poyraz Karslı'nın ailesi, işletme sahiplerinin ihmali olduğu iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.