Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 214 kök kenevir ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutluca Mahallesi 'nde 3 kişinin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adana 'nın Sarıçam ilçesinde bir arazide 4 bin 214 kök Hint keneviri yetiştiren 3 kişi yakalandı.

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