Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı

01.03.2021 21:41
Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27- 28 Şubat'ta huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör, kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 603 kişi sorgulanırken, haklarında arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 4 bin 543 araçta denetlendi, 18 araç trafikten men edildi, 59 araç hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 36 kişiye de 38 bin 493 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 28 Şubat, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Hangi iller kademeli normalleşmeye geçti? Bakan Koca, risk haritasını paylaştı Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Normalleşmeye adım atarken Prof. Dr. Bengi Başer "Haziran" ayını hatırlattı: 1 aya kalmaz yeniden kapanabiliriz Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?
Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor Ankara dahil 42 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalkıyor         
21:39
Son Dakika: Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor Son Dakika: Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim başlıyor         
20:44
Son Dakika: Restoran ve kafeler 64 ilde saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı Son Dakika: Restoran ve kafeler 64 ilde saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla açıldı         
20:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin yol haritasını açıkladı! İşte kalkan kısıtlamalar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin yol haritasını açıkladı! İşte kalkan kısıtlamalar         
19:47
Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok         
17:52
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi         
16:24
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı         
13:40
12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı         
12:39
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar         
09:38
Eşine laf atan şahısları uyaran koca, dayak yedi Eşine laf atan şahısları uyaran koca, dayak yedi         
04:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 22:19:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei