Son dakika haberi... Adana'da huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27- 28 Şubat'ta huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör, kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Denetimlerde, 3 bin 603 kişi sorgulanırken, haklarında arama kaydı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 4 bin 543 araçta denetlendi, 18 araç trafikten men edildi, 59 araç hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 36 kişiye de 38 bin 493 lira ceza kesildi.