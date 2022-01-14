Son dakika haberi! Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi Ceyhan- Kozan karayolunda meydana geldi. Oktay B. yönetimindeki 01 ABA 109 plakalı otomobil, Sadık Veli Çelik'in kullandığı 06 H 3510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, şarampole devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Sadık Veli Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Oktay B. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, yanındaki Özgür Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oktay B., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.