Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti

16.07.2022 19:05

- Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti Adana'da inşaatta göçen toprağın altında kalan inşaat mühendisi ve işçi hayatını kaybetti.

- Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da inşaatta göçen toprağın altında kalan inşaat mühendisi ve işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan'ın cenazeleri, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da inşaatta göçük: Mühendis ve işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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