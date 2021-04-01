Son dakika haberi: Adana'da ırmağa düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde ırmağa düşen köpeği, suya giren itfaiye eri kıyıya çıkardı.

Göksu Irmağı'nda bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ırmağın ortasında duran bir kayaya tırmanmış köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir itfaiye eri, suya girerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpek, muayenesinin yapılması için belediye veterinerine götürüldü.