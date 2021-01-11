Ekiplerin yakaladığı zanlıların daha önce de bölgeden demir hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüpheliler Ö.H. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda park halindeki bir aracın bagajında 41 demir direk buldu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'nde ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma demirlerinin çalındığını haber aldı.

Adana 'da jandarma ekipleri, ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma demirlerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri, iki hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika

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