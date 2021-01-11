Son dakika haberi! Adana'da jandarma ekipleri, iki hırsızlık şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri, ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma demirlerini çalan 2 şüpheliyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi'nde ağaçlandırma bölgesinin etrafını çevreleyen koruma demirlerinin çalındığını haber aldı.
Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda park halindeki bir aracın bagajında 41 demir direk buldu.
Çevrede araştırma yapan ekipler, şüpheliler Ö.H. ve O.K'yi gözaltına aldı.
Ekiplerin yakaladığı zanlıların daha önce de bölgeden demir hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edildi.
Hırsızlık nedeniyle haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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