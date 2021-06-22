Son dakika haberi! Adana'da jandarmanın çalışmasıyla 390 internet sitesine erişim engeli - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 390 siteye erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık yapma, yanıltıcı bilgi yayma, yasa dışı bahis oynatma ve terör propagandası yapma gibi suçlar işlenen internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 390 internet sitesine, mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı alındı.