Adana'da jandarma ekipleri, kaçak olduğu tespit edilen 2 milyon 237 bin 200 boş makaron, 6 bin 20 doldurulmuş sigara, 1035 sigara kağıdı, 16,5 kilogram tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı ihbarı alınan merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 2 milyon 237 bin 200 boş makaron, 6 bin 20 doldurulmuş sigara, 1035 sigara kağıdı, 16,5 kilogram tütün ele geçirdi.

Ekipler, iş yeri sahibi M.K'yi (24) gözaltına aldı.