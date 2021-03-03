Son dakika haberi! Kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde kaçak 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, biri Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.