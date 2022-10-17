Son dakika haberi... Adana'da kaçak silah imalatı iddiasına dava - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da kaçak silah imalatı iddiasına dava

17.10.2022 15:12
Son dakika haberi... Adana'da kaçak silah imalatı iddiasına dava

Son dakika haberine göre Adana'da evinin bodrum katında kaçak silah imal ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evinin bodrum katında kaçak silah imal ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığa 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah ürettiği öne sürülen tutuklu U.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, U.F'nin Onur Mahallesi'ndeki evinin bodrum katını silah imalatı ve tamiratı için atölye olarak kullandığı belirtildi.

Polis ekiplerince, ikamette silah imalatında kullanılan namlu açmaya yarayan matkap, tabanca gövdesi, şarjör, tetik tertibatı, mengene, tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ve imal ile tamiratta kullanılan aletler ele geçirildiği iddianamede bildirildi.

Bilirkişi raporuna göre ele geçirilen malzemelerden 8 silah imal edilebileceği bilgisine yer verilen iddianamede, U.F'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da kaçak silah imalatı iddiasına dava - Son Dakika

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