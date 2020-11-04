ADANA'da kaçakçılara yönelik 4 farklı adrese yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ve tütün malzemesi ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, gümrük kaçağı ürün ticareti yapıldığını tespit ettiği 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 32 bin 954 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 848 paket sigara, 6 bin 467 adet puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin adet sigara kağıdı ve 9 bin 600 adet sigara filtresi ele geçirildi. Polis, operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.