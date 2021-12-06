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Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi

06.12.2021 09:47

Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildiADANA Adana'da kaçakçılara yönelik operasyonda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi

ADANA Adana'da kaçakçılara yönelik operasyonda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehirde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda polis Adana'ya kaçak makaron ve sigara getirildiğini tespit etti. Polis eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese yaptığı baskında 4 milyon 680 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Polis kaçak sigaraları bir minibüsün döşemelerine gizlenmiş halde buldu. Polis zuladan kaçak sigaraları tek tek çıkartıp el koydu.

Baskınlarda 8 zanlı da gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi
Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sigara, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçıIık operasyonunda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
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