Son dakika haberi! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve ürün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ve ürünlerin bulunduğunu belirledikleri 6 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 356 cep telefonu, 1226 kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ve USB kablo ele geçirildi.

Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.