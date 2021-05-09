Son dakika haberi: Adana'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk aranıyor

Son dakika haberler: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'ye bıraktı. Anneanne, sabah uyandığında torunu Baran B'yi yatağında göremeyince evde aramaya başladı. Evde torununu bulamayan anneanne, yakınlarıyla çevrede de arama yaptı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Baran B'nin evin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşmüş olabileceği değerlendirilerek durum polise bildirildi. Polis ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

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