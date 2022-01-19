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Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı - Son Dakika

Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı

19.01.2022 11:26

Adana'da bir klima tamircisi, daha önce bakım için gittiği evde kendisini hırsızlıkla suçladıkları iddiasıyla tartıştığı çift ile oğullarını düzenlediği silahlı saldırıda yaraladı.

Adana'da bir klima tamircisi, daha önce bakım için gittiği evde kendisini hırsızlıkla suçladıkları iddiasıyla tartıştığı çift ile oğullarını düzenlediği silahlı saldırıda yaraladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde hafif ticari araçtan silahla ateş açılması sonucu Hayat K. (45) ve eşi İbrahim K. (43) ile oğulları Şehmus C.K. (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı çift Seyhan Devlet Hastanesine, oğulları da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayda yaralanan İbrahim K'nin durumunun ağır, eşi ve çocuğunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheli Murat T'yi yakaladı.

Murat T'nin daha önce çiftin evine klima bakımı için gittiği ve burada cihazın bir parçasını çaldığı iddiasıyla tartıştığı İbrahim K. tarafından darbedildiği, bunun üzerine aileye silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı
Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı
Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı

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Saldırı, Denizli, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Klima tamircisi bakım için gittiği evde tartıştığı aile üyelerini silahla yaraladı - Son Dakika
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