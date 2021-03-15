Adana'da, Kobani eylemlerini organize eden 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da, Kobani eylemlerini organize eden 2 kişi gözaltına alındı

ADANA'da Kobani olayları esnasında terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenledikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi, Eskimisis Mahallesi'nde yaşayan biri yabancı uyruklu 2 şüphelinin, 6-7 Ekim 2014'teki Kobani olayları esnasında, PKK-KCK silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, vatandaşları organize etmeye çalıştıkları ve eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık tespit ettiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 3 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.