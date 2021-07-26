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Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu

26.07.2021 10:24
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, dini nikahlı kocası tarafından darbedildiğini ve ondan şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu öne süren kadın polise başvurdu.

Adana'da, dini nikahlı kocası tarafından darbedildiğini ve ondan şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu öne süren kadın polise başvurdu.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Fikriye F. (44), dini nikahla ikinci evliliğini yaptığı Enes K'nin, ondan ayrılmak istediğinde kendisini darbederek alıkoyduğu iddiasıyla polise gitti.

Şikayet üzerine kadının korunmasına yönelik önleyici tedbir kararı uygulandı, Enes K. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Fikriye F, evinde gazetecilere, birlikteliklerinin 5'inci ayından sonra eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle ayrılmak istediğini dile getirdiğinde ise sürekli şiddette maruz kaldığını iddia etti.

"Ellerimi ayaklarımı bağlayıp banyoya kilitledi"

Eşinin bu süreçte ellerini ve ayaklarını bağlayıp kendisini banyoya kilitleyerek şikayetçi olmasını da engellediğini ileri süren Fikriye F, şöyle konuştu:

"Eşimle son olarak eve geç vakitte gelmesi nedeniyle tartıştık. Bana arkadaşında kaldığını söyledi ancak beni aldattığını düşündüğümü söyleyince evin bütün kapılarını kilitleyip telefonumu da aldıktan sonra elektrikli süpürgenin sapıyla darbedip, kolumdan ve yüzümden ısırdı ve boynumu sıktı. Yardım istemek için balkona çıktığımda ise beni zorla içeriye aldı. Şikayetçi olmamın önüne geçmek için de Mersin'e tatile gitmeyi teklif etti. Ben de orada bir fırsat bulup kaçabileceğimi düşünerek bunu kabul ettim. Oraya gittikten bir gün sonra imkan bulup yanından kaçarak Adana'ya döndüm ve beni öldüreceğini düşünüp korktuğum için arkadaşımın evine sığındım. Bir süre sonra kendisi beni telefonla arayıp evimdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi. İnanmak istemedim ama şüphelenip eve geldiğimde bütün eşyalarıma bıçakla zarar verildiğini, çamaşır makinesinin kırıldığını, televizyonumun da yerinde olmadığını gördüm. Bunları yapan insan, en sonunda da beni öldürecek."

Fikriye K, eşinin yüzünden çok sayıda ev değiştirmek zorunda kaldığını, işini ve aracını da kaybettiğini öne sürerek, "Korkumdan dışarıya çıkamıyorum. Ben şu anda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o dışarda elini kolunu sallayarak geziyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu
Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da kocası tarafından darbedildiğini ve şikayetçi olamaması için alıkonulduğunu belirten kadın polise başvurdu - Son Dakika


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