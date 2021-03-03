Kontrollü normalleşme ciğercilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Adanalı ciğerciler, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer almasının ardından müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kentte özellikle sabah kahvaltısı yerine tüketilen ciğer kebabı, kontrollü normalleşme sürecindeki kurallar kapsamında müdavimleriyle buluştu.

Müşteri kabul etmeye başlayan işletmelerde çalışanlar, ciğer ve diğer gıda ürünlerini temizledikleri masalarda maske takarak servis yaptı.

45 yıllık kebap ustası Vahit Yağtuğ, AA muhabirine, salgının tam olarak bitmemesine rağmen kontrollü normalleşmeyle birlikte müşterileri kabul etmeye başladıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle işlerin durgun olduğunu belirten Yağtuğ, "Çok şükür alınan kararla birlikte işlerimiz açıldı. Rahat bir nefes aldık. İnşallah iyi olur ama halkımız hastalık daha da artmış gibi tedbirli hareket etmeli. Kendilerini korumaya devam etmeliler." dedi.