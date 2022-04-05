Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava

05.04.2022 11:09
Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava

Son dakika habere göre Adana'da kümeste uyuşturucu sakladıkları ve satış yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da kümeste uyuşturucu sakladıkları ve satış yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu İ.O. ve S.K. ile tutuksuz C.O, O.A. ve O.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kümeste uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Narkotik dedektör köpeğiyle kümeste yapılan aramalarda, toprağa gömülmüş kavanozun içerisinde 981 gram paketlenmiş sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, paketlerde zanlıların parmak izlerinin bulunduğu bildirildi.

İddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adana'da kümeste uyuşturucu saklayıp sattıkları öne sürülen 5 zanlıya dava - Son Dakika
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