Son dakika haberleri: Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da havaya ateş açan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Hayal Park'ta silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, park içerisinde yaya olarak kaçan bir kişiyi kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.

Polis ekipler, kuru sıkı tabancayı ağaç arasında buldu.

Şüpheli A.B. Fatih Polis Merkezine götürüldü.