Son dakika haberi: Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üreten sanığa dava - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üreten sanığa dava

04.03.2022 10:32
Son dakika haberi: Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üreten sanığa dava

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üretip sattığı iddia edilen sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üretip sattığı iddia edilen sanık hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Evinde kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üretip sattığı iddiasıyla tutuklanan S.Ö. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, S.Ö'nün, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki ikametinin bir bölümünü silah imal ve tamiratı için atölye olarak kullandığı anlatıldı.

Polis ekiplerince sanığın adresine düzenlenen baskında 3 tabanca, 3 tabanca gövdesi, çeşitli silah parçaları ve kurusıkı tabancaları dönüştürmede kullanılan malzemeler ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, S.Ö'nün ticaret amaçlı kurusıkıdan dönüştürdüğü tabancaları sattığı bildirilerek, sanığın "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca üreten sanığa dava - Son Dakika


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