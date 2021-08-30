Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mercimek Mahallesi'nde özel şirkete ait tarlada çok sayıda mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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