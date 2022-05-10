Adana'da, bir tarım işçisinin hayatını kaybettiği, 23 işçinin yaralandığı trafik kazasına karışan biri tutuklu 2 sürücü hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde 16 Ocak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Recep Ekin'in ölmesi ve 23 tarım işçisinin yaralanmasıyla ilgili tutuklu sürücü Seyithan G. ile kazada yaralananlar arasında bulunan tutuksuz sürücü Hüseyin F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İki sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Trafik bilirkişi raporuna göre, otomobil sürücüsü Seyithan G'nin asli, minibüs sürücüsü Hüseyin F'nin ise tali kusurlu olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.