Son dakika haberi: Adana'da orman yangını - Son Dakika

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çörten Mahallesi mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 60 işçiyle bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.